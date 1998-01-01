واشنطن توضح سبب عدم فرض عقوبات على بوتين على خلفية "الهجمات الإلكترونية" منذ 3 ساعة بلا قيود أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، سبب عدم فرض سلطات الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن اتخاذ مثل هذا الإجراء ممكن فقط في حالات استثنائية. وردا على سؤال حول عدم شمول العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب الهجمات الإلكترونية المزعومة على المؤسسات السياسية الأمريكية، للرئيس الروسي، أشار إيرنست، في مؤتمر صحفي ع .. المزيد



متجر أمريكي يثير الغضب بسبب لافتات تمنع دخول المسلمين وأوباما منذ 3 ساعة بلا قيود يتعرض محل بقالة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية لانتقادات حادة بسبب تعليقه لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته قالت إحداها: "أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا". ويقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألباكركي، وتعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية به. You .. المزيد



هجوم مسلح على سجن في الفلبين وفرار 132 سجينا منذ 3 ساعة بلا قيود أكدت السلطات الفلبينية أن مسلحين يشتبه في ارتباطهم بجبهة مورو الإسلامية وجماعة أبو سياف هاجموا سجنا وهربوا أكثر من 132 سجينا. وذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 100 مسلح هجموا على سجن "كوتاباتو" فجر الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، وتمكنوا من تهريب السجناء بعد اشتباكات ومقتل أحد حراس السجن وإصابة آخرين. هذا وتمكنت الشرطة من القبض على اثنين من السجناء من أصل 132 سجينا ا .. المزيد



حلاق سوري متهم بالتحضير لتفجير نصف طن من المتفجرات في ألمانيا منذ 3 ساعة بلا قيود اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئا سوريا يبلغ من العمر 38 عاما بتهمة التخطيط لتفجير عدة سيارات تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، في ليلة رأس السنة، بالاتفاق مع تنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إن الشرطة ألقت القبض قبل يومين في مدينة ساربروكن القريبة من الحدود الفرنسية، على لاجئ سوري من العاصمة دمشق كان يعمل في مهنة ا .. المزيد



الأمين العام الجديد للأمم المتحدة: لست صانع معجزات منذ 3 ساعة بلا قيود أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا يستطيع مواجهة التحديات العالمية بمفرده، بل يتطلب ذلك تكثيف التعاون وتجاوز الخلافات القائمة بين أعضاء المنظمة. وحذر غوتيريش الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني في أول خطاب له في مقر الأمم المتحدة بعد توليه منصب الأمين العام للمنظمة العالمية، حذر أعضاءها من الظن بأن عملهم سيكون سهلا، مضيفا أن الأمم المتحدة تدخل مرحلة .. المزيد



السلطات الألمانية تصادر آلاف النسخ من القرآن المترجمة إلى اللغة الألمانية منذ 3 ساعة بلا قيود قامت السلطات الألمانية بمداهمة مئات المقرات التابعة لجمعية "الدين الحق" السلفية في 10 ولايات، ومصادرة عشرات الآلاف من نسخ القرآن المترجمة بطريقة تقول السلطات إنها متشددة وأصولية. وتقوم الجمعية المذكورة بتوزيع هذه النسخ، المترجمة إلى اللغة الألمانية، ضمن حملة تحت شعار "إقرأ". ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الحكومة الألمانية محتارة حول كيفية التخلص من تلك النسخ. و .. المزيد



أنقرة تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول منذ 3 ساعة بلا قيود نقلت وكالة "أناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. في الوقت نفسه، أعلنت "الأناضول" أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه بهم في الانتماء إلى تنظيم "داعش" في ولاية إزمير، على خلفية هذه العملية الدموية التي أسفرت عن مقتل 39 شخصا .. المزيد



احتجاجات ضد ترشيح ترامب لسيناتور محافظ لمنصب وزير العدل منذ 3 ساعة بلا قيود تظاهر مواطنون أمريكيون، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أمام مكتب السناتور جيف سيشنز، احتجاجا على ترشيحه من قبل ترامب لمنصب وزير العدل، منتقدين سجله بشأن حقوق الإنسان. وتعهد أعضاء الرابطة الوطنية للنهوض بحقوق الملونين بالاعتصام في مكتب سيشنز فيمدينة موبيل بولاية ألاباما، إلى أن ينسحب المشرع الجمهوري المحافظ من الترشح، أو يتم القبض عليهم. وقد تدخلت الشرطة واعتقلت .. المزيد



الشرطة الألمانية تفتش مركزا للاجئين على خلفية حادثة الدهس في برلين منذ 3 ساعة بلا قيود جرت شرطة ألمانيا عمليات تفتيش داخل مركز لإيواء اللاجئين وفي شقة ببرلين، وذلك في إطار التحقيق في عملية الدهس الإرهابية في العاصمة الألمانية يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ألمانيا تبحث عن تونسي ثان على علاقة بهجوم برلين وأوضحت وكالة رويترز أن محققين أجروا تفتيشا في شقة شاب تونسي (26 سنة) من المرجح أنه كان يعرف، منذ أواخر عام 2015، المشتبه به في تنفيذ هجوم .. المزيد



تقرير الـ"CIA" المتعلق بالهجمات الإلكترونية سينشر قبل رحيل أوباما منذ 3 ساعة أعلن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون برينان أن التقرير الاستخباراتي بخصوص الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، سينشر قبل موعد رحيل باراك أوباما. أسانج ينفي وقوف روسيا وراء تسريبات ويكيليكس حول الانتخابات الأمريكية أوباما يأمر بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة بوتين: لن ننحدر لمستوى أوباما في ردنا على العقوبات الأمر .. المزيد



تركمانستان تقطع الغاز عن إيران وتكشف عن السبب منذ 8 ساعة أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، عن ايقاف شركة "تركمان غاز" التركمانستانية إمدادات الغاز إلى إيران. وأوضح بيان صادر عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن شركة "تركمان غاز" قامت بقطع إمدادات الغاز إلى إيران بصورة مفاجئة منذ صباح يوم الأحد، بالرغم من سداد المبالغ المستحقة عن استيراد الغاز من تركمانستان. وحول سبب إيقاف الشحنات، أصدرت .. المزيد



تويوتا ترفع الستار عن سيارتها كامري الجديدة منذ 8 ساعة بلا قيود نشرت الشركة اليابانية أول صورة رسمية لسيارة سيدان كامري من الجيل الجديد والتي تتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء العالم. وقد وعدت الشركة بأن تتصف هذه السيارة بشكل أكثر عدوانية وأن تحصل على أسرة متكاملة من المحركات الجديدة إطلاقا. وتوضح الصورة المنشورة وجود ضوء خلفي يتصف بوجود مصابيح تعمل بتقنية LED وقائم خلفي لظهر السيارة ينحني بزاوية حادة جدا وسطح أيروديناميكي صغير مرك .. المزيد



تنبؤات مقلقة عن مصير السودان بعد 44 عاما! منذ 8 ساعة بلا قيود قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" مؤخرا إن التغيرات المناخية التي يعاني من تبعاتها السودان بشدة يمكن أن تجعل من هذا البلد منطقة خالية من السكان بحلول عام 2060. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 600 ألف شخص شردوا من ديارهم منذ عام 2013 بفعل الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالفيضانات في السودان، من بينهم 122 ألف شخص نزحوا عن مناطق سكناهم بسبب الفيضانات بين شهري يونيو وسبتمبر من .. المزيد



أنقرة تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول منذ 8 ساعة بلا قيود نقلت وكالة "أناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. في الوقت نفسه، أعلنت "الأناضول" أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه بهم في الانتماء إلى تنظيم "داعش" في ولاية إزمير، على خلفية هذه العملية الدموية التي أسفرت عن مقتل 39 شخصا .. المزيد



العثور على المئات من صناديق الأسلحة الأمريكية في حلب منذ 9 ساعة بلا قيود تطرقت صحيفة "إيزفيستيا" إلى اكتشاف مستودعات للأسلحة في حلب، من بينها مئات من صناديق الأسلحة أمريكية، تركها المسلحون في المدينة. جاء في مقال الصحيفة: ترك المسلحون الذين غادروا الجزء الشرقي من مدينة حلب مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة غالبيتها أمريكية الصنع. وبناء على ذلك، يمكن القول إن هذه الأسلحة وُردت إلى المسلحين تحت ستار المساعدات الإنساني .. المزيد



إغلاق مطار كالينينغراد غرب روسيا بسبب انزلاق طائرة على المهبط منذ 9 ساعة بلا قيود أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، عن الإغلاق المؤقت لمطار مدينة كالينينغراد في غرب روسيا بسبب خروج طائرة A 320 من المهبط اثناء الهبوط. وأوضح المكتب الصحفي في بيان له أن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة من موسكو إلى كالينينغراد، والتي كان على متنها 167 راكبا، إضافة إلى 7 من أفراد طاقم، خرجت من المهبط اثناء هبوطها في وقت متأخر من .. المزيد



الجزائر سترد بيد من حديد على محاولات زعزعة استقرار البلاد منذ 9 ساعة بلا قيود اتهم وزير الداخلية الجزائري، نور بدوي، أطرافا لم يسمها، بمحاولة زعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الحكومة "ستتصدى بحزم لكل التجاوزات"وذلك ردا على اضطرابات وقعت شمال البلاد. وقال نور الدين بدوي، في تصريح على هامش زيارة يقوم بها لولاية قادمة، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، تعليقا على أحداث العنف التي شهدتها مدينة بجاية وبعض المناطق الأخرى، الإثنين: "إن تبني سياسة التخريب وغ .. المزيد



في أول زيارة خارجية.. ميشال عون يتوجه إلى السعودية وقطر منذ 9 ساعة بلا قيود يعتزم الرئيس اللبناني ميشال عون، زيارة كل من السعودية وقطر، خلال الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وقال مدير المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري اللبناني، رفيق شلالا، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، إن عون سيزور السعودية، يومي الاثنين والثلاثاء، وقطر يومي الأربعاء والخميس، من الأسبوع المقبل. وأوضح شلالا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ال .. المزيد



مقتل 7 جنود بهجوم انتحاري استهدف الجيش العراقي في حي الميثاق شرقي الموصل منذ 9 ساعة بلا قيود قتل 7 جنود عراقيين، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، بهجوم انتحاري استهدف قوات الجيش في حي الميثاق الواقع شرق مدينة الموصل الموصل التي تخوض القوات العراقية معارك من أجل تحريرها. وقال مسؤول عسكري، إن القوات العراقية وسعت من تقدمها الميداني، الثلاثاء، على حساب تنظيم "داعش" الإرهابي، باستعادة حي جديد ومنطقة تجارية داخل مدينة الموصل. وأوضح العقيد في الجيش العراقي مصط .. المزيد



مصر تعتزم سداد مليار دولار لتركيا العام الحالي منذ 9 ساعة بلا قيود أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن القاهرة ستسدد العام الحالي مليار دولار، كانت قد اقترضتها من تركيا في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وكشف عامر في مقابلة صحفية مع مجلة "الأهرام" الاقتصادية عن أن المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام 2017 تتضمن سداد أقساط عدة قروض من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، والتزامات شركات البترول الأجنبية و .. المزيد



حفتر: روسيا مستعدة للعمل على إلغاء حظر بيع السلاح لليبيا منذ 9 ساعة بلا قيود أعلن المشير خليفة حفتر، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أن روسيا مستعدة للعمل على إنهاء حظر بيع السلاح المفروض على ليبيا، وبالتالي تسليم قواته السلاح. وقال حفتر في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحكومة الروسية وعدته بتقديم مساعدة عسكرية لقواته، خلال زيارة قام بها مؤخرا لموسكو، ولكن بعد إلغاء حظر السلاح المفروض على ليبيا. إلا أن حفتر أكد أن ال .. المزيد



ماذا قال غورباتشوف عن بوتين وترامب؟ منذ 9 ساعة بلا قيود وصف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه رئيس دولة قوي وقد أثبت جدارته وكفاءته. وشدد غورباتشوف في حوار أجرته معه "أسوشيتد برس" الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول على ضرورة أن تتعاون روسيا والولايات المتحدة ، لأن جميع دول العالم يمكن أن تستفيد من ذلك، موضحا "من الضروري أن يجتمع زعماؤنا ويناقشوا كيف يمكن تطوير علاقاتنا. ويجب على .. المزيد



الأموال الطائلة لصفقة ترامب التكنولوجية أغلبها سعودية منذ 9 ساعة بلا قيود يرى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الفضل يعود له في عقد الولايات المتحدة صفقة مع شركة تكنولوجية يابانية ضخمة لاستثمار 50 مليار دولار في بلاده. وتعهد ماسايوشي سون، الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوفتبنك" (SFTBF)، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، باستثمار مبلغ ضخم في سوق الشركات الناشئة الأمريكية. إلا أ .. المزيد



دي ميستورا لن يشارك في مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية منذ 9 ساعة بلا قيود اتخذ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قرارا بعدم المشاركة في المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية المقرر عقدها في أستانا نهاية الشهر الجاري برعاية روسية وتركية. وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم المبعوث، في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء 3 يناير/كانون الأول، إن "دي ميستورا لن يشارك في مفاوضات أستانا المرتقبة بشأن الأزمة السورية". وأشار ديوجاري .. المزيد



كيري.. كلمة وداع تثير سخط نتنياهو منذ يوم بلا قيود أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي كلمة قبل أسابيع من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، دافع كيري عن موقف واشنطن السماح بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، قائلا إن الهدف كان للحفاظ على .. المزيد



الجزائر تعلن حالة الطوارئ على حدودها الشرقية لتفادي تسلل إرهابيين من تونس منذ يوم بلا قيود أمام التخوّفات المتزايدة من تسلّل المجموعات المسلحة عبر الشريط الحدودي، خاصة بعد عودة المنتمين لتنظيم "داعش" إلى تونس، أعلنت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ على حدودها الشرقية. احتجاجات وأعمال تخريب وسطو بوسط مدينة بجاية الجزائرية وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية، في عددها الصادر الأحد 1 يناير/كانون الثاني الجاري، بأن الإجراءات الأمنية المشددة اتخذت ببلديتي ال .. المزيد



مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب الجزائر منذ يوم بلا قيود أعلن مصدر أمني جزائري، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، عن مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة الجزائرية. الجزائر تعلن حالة الطوارئ على حدودها الشرقية لتفادي تسلل إرهابيين من تونس احتجاجات وأعمال تخريب وسطو بوسط مدينة بجاية الجزائرية وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن الحادثة وقعت في منطقة "الريحان" ببلدية "عين .. المزيد



ضحايا عرب في هجوم اسطنبول بينهم 7 سعوديين منذ يوم بلا قيود أفادت السلطات التركية بوجود مواطنين من دول عربية بين ضحايا الهجوم المسلح على ملهى "رينا" الليلي بإسطنبول والذي أودى بحياة 39 شخصا، في ساعة مبكرة من فجر 1 يناير/كانون الثاني. مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول نجا من الموت المحقق في تفجيرات اسطنبول 2016 وقتل برصاص بابا نويل في 2017 ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة ال .. المزيد



الإفراج عن 72 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن منذ يوم بلا قيود كشف السفير المصري لدى اليمن، يوسف الشرقاوي، أن الاتصالات التي أجراها أخيراً نجحت في الإفراج عن 72 صيادا مصريا بمحافظة المهرة المطلة على بحر العرب جنوب اليمن. وأوضح السفير، حسبما أورده موقع "يمن برس" أن الصيادين سيبدأون رحلة العودة لمصر، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أنه كان على اتصال دائم مع السلطات اليمنية كافة من أجل عودتهم إلى مصر. وأشار الشرقاوي إلى أ .. المزيد

